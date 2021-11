Internet de banda larga chega à província do Moxico

A partir de agora a maior província do país está conectada ao resto do mundo depois do lançamento do serviço de internet de banda larga no Luena, Moxico, esta quinta-feira, 25. O serviço foi instalado pela empresa ITA (Internet Technologies Angola), S.A., e o objectivo é atingir as cidades de Saurimo e Dundo

Do mar ao leste e numa extensão de mais de mil quilómetros, a ligação começa no município do Lobito, província de Benguela, passa pelas províncias do Huambo e Bié, terminando na cidade do Luena, no Moxico.

No âmbito da sua responsabilidade social, a empresa detentora do maior data center no mercado nacional, vai disponibilizar internet de banda larga à Escola Profissional de Formação de Professores e ao Colégio 4 de Fevereiro, beneficiando mais de dois mil alunos no Luena.

Para o director provincial da Educação, Valeriano Chimo, a oferta da empresa vai ajudar os formandos a terem maiores e melhores oportunidades de ensino já que estarão ligados ao resto do mundo somente com um clique.

De acordo com o comunicado da empresa de tecnologias, a que o Expansão teve acesso, em conformidade com o seu plano estratégico de expansão e da consolidação da cobertura nacional, a ITA chega a região leste do país, ratificando assim a sua aposta no mercado nacional das telecomunicações e o seu alinhamento à estratégia do Governo para a expansão de Banda Larga e inclusão digital.

Segundo o documento para além de ligar o leste e ao mundo, o projecto também prevê fornecer serviços de Internet aos municípios ao longo da rota, permitindo que seus habitantes e empresas se beneficiem de serviços de alta qualidade e capacidade, viabilizando a entrada de novos serviços de telecomunicações, como televisão por cabo e contribuindo para o melhoramento das condições de ensino e saúde nas instituições públicas.

O director-geral da ITA, Francisco Pinto Leite, explicou que esta ligação marca um novo capítulo nas telecomunicações do país e reafirma o compromisso da ITA que pertence ao grupo Paratus em transformar Angola num hub de dados na África Subsariana.

“Nosso objectivo é desenvolver infraestruturas robustas que permitam alavancar o potencial económico dos municípios e promover a inclusão e a transformação digital,” clarificou o responsável.

Pinto Leite explicou, também, que o projecto contemplará ainda uma ligação de mais de 300 quilómetros do Luena até o município do Luau, na fronteira com a Zâmbia, e posteriormente estendendo-se até as cidades de Saurimo (Lunda Sul) e no Dundo (Lunda Norte).