Covid-19: Angola vai impor restrições a viagens de diversos países da região

O chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, o general Francisco Pereira Furtado, disse ao Expansão, que o governo vai antecipar as novas medidas que deviam ser anunciadas amanhã, para hoje, às 19:00 horas e adiantou que o país vai fechar o espaço aéreo aos países da África Austral com maior incidência da nova variante do coronavírus

À semelhança do que acontece em diversas regiões do mundo, e na linha de extrema prudência com que o Governo tem gerido a pandemia da Covid-19, Angola vai também impor restrições às viagens de e para diversos países da África Austral, entre eles, obviamente, a África do Sul.

O Executivo vai antecipar para hoje as medidas que devia anunciar amanhã relativamente ao estado de calamidade pública, de acordo com o chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, general Francisco Pereira Furtado, numa breve conversa com o Expansão, à margem da 2.ª Edição da Bienal de Luanda – Fórum Pan-Africano para a Paz e Cultura, que adiantou que Angola vai fechar o espaço aéreo a partir das 00:00 de hoje aos sete países da África Austral já referenciados como regiões onde já foi identificada a nova estirpe do coronavírus, uma das mais inquietantes sequenciada até agora, com especial incidência na África do Sul.

O Presidente da República de Portugal, quando questionado pelos jornalistas sobre a viagem que efectuou a Angola, se isso ou deixava inseguro, sublinhou que Angola sempre teve uma atitude prudente relativamente às questões da pandemia, ou seja, implicitamente, esperava-se que o Governo tomasse medidas num curto prazo.