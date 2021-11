Angolano Walter Panda sagra-se vice-campeão do mundo na modalidade jiu-jitsu

Walter dos Santos, mais conhecido por Walter Panda, tornou-se na última quinta-feira, 18 de Novembro, no vice-campeão do mundo na modalidade jiu-jitsu brasileiro, na categoria faixa preta adulto profissional 120 kg, após perder o primeiro lugar contra Gutemberg Pereira, no campeonato que decorreu no Dubai.

Nas redes sociais, “Panda” mostrou-se orgulhoso pelo feito conquistado com a seguinte mensagem: “Mais uma vez consegui escrever o nome do meu país, Angola, e do meu continente no mais alto nível da modalidade Jiu-jitsu brasileiro profissional. Obrigado a todos os envolvidos neste trajecto, sem vocês não seria possível. ÁFRICA TEM REI e 2022 estamos de volta”, escreveu o atleta.

Numa publicação recente, o lutador disse que lutou a semi-final com o joelho muito mal e depois da luta andava com muita dificuldade, ainda sim o mesmo contou que preferiu lutar.