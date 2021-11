Thierry Henry avisa o técnico do PSG: “Se você quer ganhar a Champions, não pode defender com sete jogadores”

O antigo internacional francês Thierry Henry aproveitou durante a sua análise no canal CBS Sport sobre a derrota do Paris Saint-Germain diante do Manchester City para deixar um aviso importante ao técnico Mauricio Pochettino sobre qual deve ser a sua postura se quiser ganhar a Liga dos Campeões.

“Se você quer ganhar a Champions League, não pode defender com sete jogadores. É impossível, não me importa quem você é… Um clube que quer ganhar títulos tem que ter os seus avançados de frente para a bola”, disse.