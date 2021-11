Andebol: FC Porto perdeu frente ao PSG por 30-39 na Liga dos Campeões europeus

O FC Porto foi derrotado nesta quinta-feira 25 de Novembro pelo PSG. Os parisienses acabaram por vencer por 30-39 num jogo a contar para a Liga dos Campeões europeus de andebol.

A Liga dos Campeões de andebol prosseguiu com a oitava jornada da fase de grupos. O FC Porto recebeu o Paris Saint-Germain e perdeu por 30-39 no Dragão Arena, em Portugal.

É a segunda derrota em uma semana para os dragões frente aos parisienses visto que na quinta-feira 18 de Novembro, os franceses venceram por 33-19.

Com esta derrota, a equipa portuguesa caiu para o sétimo lugar com 5 pontos, enquanto os franceses subiram para a terceira posição com nove.

De referir que os portistas venceram dois encontros, empataram um e perderam cinco em 8 jogos realizados.

Em entrevista à RFI antes do encontro, Rui Silva, internacional português dos dragões, afirmou que o jogo desta quinta-feira ia ser diferente: «Espero que seja um jogo completamente diferente em relação ao de Paris. Em nossa casa, com os nossos adeptos, acredito que vai ser diferente até pela forma como nós vamos entrar. Isto para mostrar que o que aconteceu em Paris não foi normal».

No entanto Rui Silva já tinha admitido que ainda faltam vários jogos para alcançar o apuramento para a próxima fase da Champions: «Tudo ainda é possível. Qualquer equipa pode ganhar a qualquer uma e isto ainda só vai na primeira volta. Nós vamos para a segunda volta com a ambição com que entramos na Liga dos Campeões com o objectivo de chegar à próxima fase».

Por fim, o andebolista português assegurou que se tem sentido bem desde o início da época: «Tenho-me sentido bem. Em Paris, não foi o nosso dia, mas de resto tenho-me sentido bem. Acho que a equipa tem feito bons resultados desde o início da época e isso mostra todas as qualidades individuais que tem esta equipa, fazendo um conjunto forte. Agora temos de dar continuidade ao nosso trabalho. Nesta quinta-feira vamos apresentar um outro jogo, com mais vontade, e lutar pelo resultado até ao fim do jogo», concluiu antes do jogo Rui Silva.

Na nona jornada, a 2 de Dezembro, o FC Porto desloca-se ao terreno do FC Barcelona, enquanto o Paris Saint-Germain recebe o Łomża Vive Kielce.