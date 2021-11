Huíla vai continuar a ter falta de professores

O número de professores anunciados para ingressar o sector da educação na Huíla no âmbito do concurso nacional de admissão de novos agentes está longe de suprir as necessidades.

Dos sete mil professores a serem admitidos em todo o país, a Huíla deverá contar com 616, número que segundo análises locais do sector seria para a cobrir as necessidades actuais de cada um dos 14 municípios, o que está muito aquém das necessidades reais

A título de exemplo, só no município de Quilengues um dos menos populosos, são necessários mais de trezentos professores, disse o Administrador Municipal de Quilengues, Adriano Pedro.

Com mais de três milhões de habitantes, a província da Huíla conta com perto de 20 mil professores no sistema geral de ensino.

O concurso de admissão de novos agentes que tem neste momento as inscrições abertas vai ajudar a minimizar a falta de quadros, segundo a Directora do Gabinete Provincial da Educação, Paula Joaquim, que reconhece ainda assim um grande défice de professores.

“Temos um défice ainda de mais de quatro mil professores. Precisamos que em próximos concursos públicos a vaga atribuída a província seja maior para superarmos de uma vez as dificuldades que temos em termos de professores”, disse

O Sindicato Nacional de Professores (SINPROF) na Huíla aplaude o concurso de admissão de novos agentes de ensino, mas defende que é preciso melhorar os critérios de ingresso.

“Quem é que vai se inscrever para ter direito a uma vaga no sector da educação? É aquele que tem vocação para educação ou aquele que vai a procura do seu emprego apenas para ter salário? E os responsáveis da educação não têm mecanismos de filtração para poder perceber que este tem vocação tem no seu âmago o desejo de ensinar de compenetrar-se no processo de ensino e aprendizagem ou apenas a procura de salário como se fosse um mercenário”, disse o secretário provincial do SINPROF na Huíla, João Francisco.