Futebol: Sporting CP e PSG nos oitavos da Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain e o Sporting CP apuraram-se para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol, enquanto o FC Porto está a um passo da fase seguinte, isto após a quinta jornada da fase de grupos da prova.

Sporting CP venceu e apurou-se para os oitavos

O Sporting CP recebeu e venceu por 3-1 os germânicos do Borussia Dortmund num jogo a contar para o Grupo C. Os golos leoninos foram apontados pelo médio português Pedro Gonçalves, que bisou, e pelo defesa espanhol Pedro Porro, isto enquanto o avançado holandês Donyell Malen marcou o tento dos germânicos.

Na tabela classificativa, os portugueses garantiram o segundo lugar com 9 pontos, enquanto os holandeses do Ajax lideram com 15 pontos. Os germânicos ocupam o terceiro posto com 6 pontos e os turcos do Besiktas estão na última posição e ainda não pontuaram, visto que perderam frente ao Ajax por 1-2.

PSG perdeu mas apurou-se para os oitavos

O Paris Saint-Germain deslocou-se ao terreno do Manchester City e perdeu por 2-1 num jogo a contar para o Grupo A. Os golos dos ‘Citizens’ foram apontados pelo avançado britânico Raheem Sterling e pelo avançado brasileiro Gabriel Jesus, isto enquanto o único tento parisiense foi marcado pelo avançado francês Kylian Mbappé.

Na tabela classificativa, os britânicos lideram com 12 pontos, à frente do PSG com 8, dos belgas do Club Brugge e dos germânicos do RB Leipzig, ambos com quatro pontos.

FC Porto a um passo dos oitavos

O FC Porto deslocou-se ao terreno dos britânicos do Liverpool e perdeu por 2-0 num jogo a contar para o Grupo B. Os tentos foram apontados pelo médio espanhol Thiago Alcântara e pelo avançado egípcio Mohamed Salah.

Na tabela classificativa, os britânicos lideram com 15 pontos, à frente do FC Porto com 5, dos espanhóis do Atlético Madrid e dos italianos do AC Milan, ambos com quatro pontos.

Na última jornada, o segundo lugar ficará definido. O FC Porto recebe o Atlético Madrid, e o Liverpool desloca-se ao terreno do AC Milan.

Real Madrid e Inter Milão apurados

O Grupo D ficou resolvido nesta quarta-feira, 24 de Novembro. O Real Madrid deslocou-se ao terreno do Sheriff Tiraspol da Moldávia e venceu por 0-3, enquanto o Inter Milão recebeu o Shakhtar Donetsk e triunfou por 2-0.

Os madrilenos e os italianos apuraram-se para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus.

Na tabela classificativa, os espanhóis do Real Madrid lideram com 12 pontos, à frente dos italianos do Inter com 10, dos moldavos com 6 e dos ucranianos com um ponto.

Recorde-se que os dois primeiros de cada grupo seguem para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus, enquanto o terceiro classificado apura-se para a Liga Europa, a segunda prova mais importante da UEFA, organismo que gere o futebol europeu.