SIC no Uíge detém suposto médico

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve, segunda-feira, na cidade do Uíge, um cidadão de 29 anos por suposto exercício ilegal da actividade médica.

A detenção aconteceu após o suposto técnico de sáude ter passado um falso relatório médico a uma cidadã, para ser apresentado no seu local de trabalho.

Em declarações à ANGOP, esta terça-feira, o porta-voz do SIC no Uíge, Zacarias Fernando, explicou que o infractor, apesar de frequentar o 2° ano do curso de Enfermagem, não estava habilitado a prestar serviços de assistência sanitária.

Em função do sucedido, o cidadão foi encaminhado ao Ministério Público para a legalização da situação carcerária.