Rua dos Comandos beneficia de trabalhos de manutenção

Arrancou na manhã desta terça-feira, dia 23 de Novembro, os trabalhos de manutenção da rua dos Comandos, no perímetro da Frescangol, no município do Cazenga.

A empreitada, segundo uma nota da Administração Municipal enviada ao Portal de Angola, pode durar quatro dias, fazendo fé, nas informações dos técnicos em serviço.

Este facto vai deixar a via interdita no referido perímetro no sentido Cuca, Av. Deolinda Rodrigues, enquanto durar os trabalhos.

Em virtude disso, a Administração Municipal do Cazenga, apela a máxima compreensão e colaboração dos transeuntes.