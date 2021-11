Delegação angolana do Interior na Turquia para participar na 89ª sessão da Assembleia Geral da Interpol

O Ministro do Interior, Eugénio César Laborinho, chegou, no final da tarde desta segunda feira, 22 de Novembro, à Istambul, Turquia, para participar na 89ª Sessão da Assembleia-Geral da INTERPOL, que vai decorrer de 23 a 25 de Novembro de 2021.

De acordo com uma nota do Ministério do Interior, no aeroporto, a delegação angolana foi recebida pelo Primeiro Secretário da Embaixada de Angola na Turquia, Cliester António, com quem teve um briefing sobre as questões protocolares.

À margem da reunião, o Ministro do Interior, Eugénio César Laborinho, irá manter encontros de trabalho com determinados chefes de delegações que, de igual modo, participarão daquela magna reunião, a fim de abordarem assuntos de interesse comum, inerentes ao reforço da cooperação, em matéria de Segurança e Ordem Pública.



De referir que acompanham o Ministro do Interior uma delegação constituída pelo Comissário-Geral, Paulo Gaspar de Almeida, Comandante-Geral da Polícia Nacional, Comissário-Chefe Arnaldo Manuel Carlos, Director-Geral do SIC/MININT, Comissário – José Dembi, Director Nacional do GIC/MININT, Comissário – Carlos Albino, Director Nacional da DIE/MININT, Comissário – Waldemar José, Director Nacional do GCII-MININT, Comissário – Rui Cardoso, Director do GIC-PNA e Subcomissário de Investigação – Destino Pedro, Director do Gabinete Nacional da Interpol Angola.