Cazenga acolhe exposição fotográfica entre Angola e Brasil

Uma exposição fotográfica que retrata o intercâmbio entre a cultura dos povos de Angola e do Brasil, foi aberta no último fim-de-semana, nas instalações do Centro de Animação Artística ( Animar’t), no município do Cazenga, em Luanda.

A exposição retrata o intercâmbio do cruzar do processo cultural entre Angola para o Brasil e vice-versa para redescobrir as origens dos povos Afro-Brasileiros, no regresso as origens e o triste processo da escravatura que levou filhos angolanos para as terras Sul americanas.

O certame que decorre sob o lema ” Despertar consciências”, uma iniciativa da Globo Dikulo e a Associação Raízes do Brasil, vai até 30 do corrente mês.

A presidente da Associação Globo Dikulo, Joelma Silva disse que o evento resulta do intercâmbio realizado em 2019 com a Associação

Raízes do Brasil na vertente cultural e educacional, por terem realidades diferentes.

Já o director provincial de Luanda da cultura, turismo, juventude e desportos, Manuel Gonçalves disse ser importante a exposição na vida económica e social das famílias e no despertar da consciência que representa a união entre os povos separados pelo Oceano Atlântico.

Disse que na cultura existe um grande olhar nas diferentes perspectivas de desenvolvimento do combate a pobreza e intercâmbio social.