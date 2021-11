Bornito de Sousa enaltece legado dos heróis nacionais

O Vice-presidente da República, Bornito de Sousa, enalteceu esta terça-feira, em Luanda, o papel dos heróis nacionais na luta de libertação de Angola, cujo exemplo deve ser seguido pela juventude.

Bornito de Sousa discursava na abertura do colóquio nacional sobre o “Legado Histórico dos Heróis na Luta Contra a Ocupação Colonial, como Referência para o Patriotismo e Nacionalismo Angolano”.

Para o Vice-presidente da República, é essencial que a juventude tenha as melhores referências possíveis para lhes servir de guia nos esforços diários na materialização dos seus sonhos e anseios.

Na sua alocução, apelou à reflexão sobre o papel histórico de soberanos e ilustres figuras como Ngola Kilwanji Kia Samba, Njinga Mbande, Kimpa Vita, Mandume Ya Ndemufayo e Ekwikwi II, durante a luta contra o colonialismo.

De acordo com Bornito de Sousa, os heróis angolanos, cada um à sua época, souberam compreender os desafios do seu tempo, liderar, lutar e resistir à ocupação colonial, criando as bases para que outras gerações viessem a tornar possível a Independência de Angola.

Sugeriu que outros soberanos e chefes tribais, em locais que são actualmente Angola, merecem, a seu tempo, à devida atenção e estudo.

Pesquisa e preservação dos valores patrióticos

Disse esperar que o colóquio acrescente conhecimento sobre como e porquê nos tornamos independentes e um só povo e uma só nação, de Cabinda ao Cunene e do Mar ao Leste.

Bornito de Sousa exortou para a contínua promoção e salvaguarda de valores morais, culturais e patrióticos da juventude, em particular, e da sociedade angolana, em geral, bem como o interesse pela história de Angola e de África.

O colóquio, que se enquadra nas celebrações do 46º aniversário da Independência Nacional e da materialização do projecto mais cidadania, mais Angola, visa promover o legado histórico dos heróis que se destacaram na luta de libertação nacional.

De igual modo, o evento tem como objectivo aproveitar o legado dos combatentes pela liberdade como modelo para preservação dos valores morais, culturais e patrióticos da juventude e da sociedade, em geral.