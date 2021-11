O Ministério da Saúde vai admitir cerca de sete mil enfermeiros que obtiveram nota positiva mas que não foram apurados no concurso público passado, anunciou esta segunda-feira, em Luanda, a ministra da Saúde.

Sílvia Lutucuta falava esta manhã na Assembleia Nacional quando respondia as inquietações dos deputados, no quadro da discussão na especialidade do Orçamento Geral do Estado (OGE).



A ministra esclareceu que os enfermeiros serão já admitidos nesta fase, sublinhado que são apenas de quatro províncias “e distribuídos a nível nacional onde for necessário”, disse citada pela Rádio Nacional de Angola.