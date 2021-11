“Quando a tua cabeça só tiver 140 kb não adianta ser dirigente” – Dom Belmiro Chissengueti

Num Áudio de dois minutos e trinta e quatro segundos, Dom Belmiro Chissengueti que também é Porta-voz da CEAST disse o seguinte:

“Cabeça de pobre é nossa mesmo, estamos mal. Quando você não tem emprego para teus filhos e filhas mas chamas assessores de todas partes. Quando a tua cabeça só tiver 140 kb não adianta ser dirigente: porque precisarás de Assessores com 1 ou 2 GB e você próprio não vai entender nada sobre a sua Assessoria. É por isso que estamos entregues a desgraça. Cabeça de pobre é aquela que, para visitar um sítio não importa qual seja, todos Membros do Executivo têm de ir ao Aeroporto, gastar tempo, gastar combustível, entrar e sair . Melhor seria o chefe ir sozinho (com guarda costas, motoristas) e assim poupar dinheiro. Não é necessário que todos membros do executivo se desloquem.

As nossas delegações são as que mais gastam nas grandes conferências internacionais, porque têm vergonha de assumir que são pobres. Fingem que são ricos: basta olhar pelos hotéis que escolhem, pelos fatos que usam e os sapatos que ostentam. Os outros usam avião comercial e vão as conferências e seus discursos são ouvidos. Mas os nossos dirigentes gastam milhões em viagens com aviões de luxo, quando uma só pessoa é que vai discursar. Quando até podia muito bem fazer o discurso numa live, e assim, poupar dinheiro. É nossa mentalidade de pobre. Enquanto essa mentalidade existir, terá lugar a parábola dos “talentos”: (….) quem teve pouco, o pouco lhe foi retirado e quem teve muito, lhe foi acrescentado. Este que tinha pouco acho que era preto. Então, vamos acordar para não continuarmos a ter esse sonho prolongado. Cuidemos dos pobres sim, é nossa missão. Mas não nos habituemos com essa pobreza mental”.