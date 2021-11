Angola convidada a integar grupo África 50

Angola recebeu, sexta-feira, um convite verbal para fazer parte do grupo África 50, uma plataforma pan-africana de investimentos em infraestruturas, integrada por 28 países, na condição de accionistas.

O convite foi formulado ao Chefe de Estado angolano, João Lourenço, durante uma audiência que concedeu ao presidente do Conselho de Administração do grupo África 50, Alain Ebobissé.

“A integração ou não de Angola no grupo África 50 está ao critério das entidades do país”, afirmou Alain Ebobissé, que considerou “bastante construtiva” a conversa com João Lourenço.

Acrescentou que o encontro serviu também para analisar detalhes sobre as condições internas do país para investir no sector das infraestruturas, bem como a cooperação entre Angola e o grupo África 50, no domínio da energia solar.

O grupo África 50 está sediado em Casa Blanca, Reino do Marrocos.