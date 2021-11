Ruben Sicato garante: “Decisão do Tribunal Constitucional foi política e visava prejudicar Adalberto Costa Júnior”

O deputado da UNITA e porta-voz do XIII congresso Ordinário do maior partido da oposição angolana, Ruben Sicato, afirmou ontem que o acórdão do Tribunal Constitucional que destituiu Adalberto Costa Júnior foi política e visava prejudicar a liderança do então presidente eleito da UNITA em 2019.

Em entrevista exclusiva ao programa “O convidado com Ilídio Manuel”, da Camunda News, Ruben Sicato explicou que a decisão do Tribunal Constitucional foi de caris político e não jurídico conforme reconheceu o actual presidente da UNITA Isaías Samakuva e também a Comissão Política do partido do Galo Negro que se reunião à propósito.

E para não falar sem fundamentos, Ruben Sicato que já chegou a ser Ministro da Saúde no Governo de Unidade e Reconciliação Nacional, no tempo do ex-Presidente José Eduardo dos Santos, apresenta alguns exemplos para sustentar a sua tese.

O porta-voz do XIII congresso Ordinário disse, por outro lado, que o processo e a criação de uma comissão de sábios que ocorreu em 2019 durante a candidatura do falecido deputado Raúl Danda para validar os seus documentos, nada tinha a ver com a candidatura de Adalberto Costa Júnior, mas unicamente com a documentação e validação dos processos do falecido Vice-presidente do governo Sombra da UNITA, situação que foi aproveitada pelo Tribunal Constitucional para prejudicar o então Presidente do maior partido da oposição.

O político e deputado da bancada parlamentar da UNITA na Assembleia Nacional acusou ainda o Tribunal Constitucional de ter criado artefactos e destorcido dados originais que constam na acta da referida comissão para justificar a anulação do congresso alegando incongruências nos documentos.

Ruben Sicato explicou ainda que a comissão politica da UNITA tem todos os dados necessários para recorrer e impugnar a decisão do Tribunal Constitucional, porém, só não o fizeram até agora para não perder tempo em função da organização das eleições gerais, garantindo que estão prontos para o novo congresso que se vai realizar em Dezembro próximo.

Entretanto, a Comissão Política da UNITA marcou o XIII Congresso Ordinário para os dias 2, 3 e 4 de Dezembro, do qual, Adalberto Costa Júnior é o único candidato à presidência do partido fundado por Jonas Savimbi, tendo feito a abertura da sua campanha eleitoral na quarta-feira, 17 de Novembro, aqui em Luanda, no Complexo Sovsmo em Viana e hoje está na província do Kuanza Norte para dar seguimento da sua agenda política.