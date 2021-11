Ao músico Matias Damásio: “Os jovens de hoje só sabem beber…”

Tenho enorme respeito por ti, enquanto músico de alto espetro, de marca indistinguível, com uma pauta bastante rica e coerente…!

Acredito que muitas das tuas músicas são de consenso e, muitas vezes, apaziguáveis.

Nunca te tinha ouvido intervindo sobre qualquer assunto, a primeira vez que ouvi experimentar foi uma DECEPÇÃO.

Quando nos dispomos ao exercício da fala ao público (oratória) devemos considerar alguns segmentos importantes:

1. O que pretendo falar;

2. Porque pretendo falar;

3. Como pretendo falar.

Este último, remete-nos para o posicionamento, tendo em conta o seu retorno.

“Os jovens de hoje só sabem beber…”

Só podem mesmo ser os jovens do teu hoje, do teu currículo de convívio, da sua estirpe, porque os jovens de hoje, que bem os conheço, são jovens esclarecidos, despertados, intelectualmente saudáveis, diferentes dos jovens do teu hoje, bêbados alienados, lambe-botas, obstinados, arrogantes, para eles vale tudo menos a moral.

Matias Damásio, os jovens que eu conheço estão bêbados de promessas de 2017 que enchem as caras desnutridas dos vários órfãos abandonados, com a esperança de cumprimento em 2022 (com o certificado do voto nulo); os jovens estão bêbados da falta de emprego, não de falta de vontade de trabalhar, na verdade, esses jovens, o que mais anseiam é contribuir para o bem desta nação; os jovens estão bêbados de fome, bêbados de um amanhã inexistente…

Tuas músicas até funcionam como ópio, suavização e tempero nas horas de furor, todavia tua mensagem falada e o teu posicionamento atinentemente aos jovens é descompassado, incoerente e sem moral!

Eu faço parte desta geração de jovens destemidos, bêbado das vossas desconveniências, dos vossos contrassensos, do vosso discurso contraditório, enfim, bêbado da vossa falta de vergonha na cara.

Até já!

Francisco Chikilson Gury