Miller chamado a última hora para reforçar os hendeca-campeões africanos

O extremo-poste, Felizardo Ambrósio “Miller” está a caminho de Benguela para se juntar a Selecção Nacional de Basquetebol que projecta a sua participação na primeira janela de qualificação ao Mundial da Asia, em 2023.

Pepe Claros chamou a última hora o jogador do 1º de Agosto, para substituir, António Monteiro do Sporting de Portugal, impedido, temporariamente, de representar Angola por já ter jogado pela selecção de Portugal nos escalões de base.

A prova disputa – se de 26 à 28 do mês em curso na cidade das Acácias Rubras. Angola integra o grupo C, com as similares da República Centro Africana, Cote D´Ivoire e Guiné Conacry.