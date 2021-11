Líderes da IURD em Angola começam a ser julgados

Começou hoje, no Tribunal Provincial de Luanda, o julgamento dos bispos brasileiros da Igreja Universal do Reino de Deus, acusados dos crimes de associação criminosa e branqueamento de capitais em Angola.

Pelo menos quatro arguidos serão ouvidos e julgados nos próximos dias, entre eles Honorilton Gonçalves da Costa, antigo responsável espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola e Moçambique, Henriques Teixeira, o ex-director da Record TV África, o bispo António Pedro Correia da Silva e o pastor Valdir de Sousa dos Santos.

No arranque do julgamento, enquanto centenas de fiéis da igreja, cuja sede mundial está em São Paulo, no Brasil, faziam orações na marginal de Luanda, situação que levou a Polícia Nacional a montar um forte aparato de segurança.

Em Agosto do ano em curso, a Procuradoria-Geral da República acusou formalmente vários líderes da Igreja Universal do Reino de Deus, na sua maioria brasileiros, de associação criminosa e branqueamento de capitais.

A justiça angolana decidiu investigar a organização que pertence ao bispo brasileiro Edir Macedo, dono de vários templos e editoras em todo o mundo e da rede de televisão Record, a segunda maior do Brasil, que também tem estações de televisão e de rádio em Cabo Verde e Moçambique, depois de denúncias feitas por pastores angolanos.

O Governo angolano encerrou este ano as emissões da TV Record no país.

De acordo com o Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, a medida foi adoptada devido a inconformidades em relação aos requisitos legais para o exercício da actividade jornalística em Angola.

O comunicado do ministério afirmava que a empresa Rede Record de Televisão, que responde pela TV Record África, tinha como director-executivo uma pessoa que não é angolana e que os jornalistas estrangeiros da Record não estavam credenciados.

As autoridades brasileiras tentaram evitar que a justiça angolana continuasse com o caso, depois dos bispos e pastores terem sido praticamente afastados pelo grupo angolano.

O próprio Presidente Jair Bolsonaro prometeu à Igreja Universal do Reino de Deus que iria intervir, tendo os senadores ameaçado cortar investimentos em Angola.

Em Julho, durante a sua visita em Luanda para participar na Cimeira da CPLP, o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, aproveitou a oportunidade para tentar interceder a favor da Igreja liderada por Edir Macedo, tendo na ocasião solicitado ao Presidente João Lourenço que o Parlamento angolano recebesse uma comitiva de deputados brasileiros para negociar uma trégua na crise que assola a Igreja Universal, pedido entretanto, negado pelo Presidente angolano.