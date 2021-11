Mundial 2022: Portugal já conhece possíveis adversários para a meia-final do play-off

Fase de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022 terminou esta terça-feira e colocou mais três seleções no caminho português para chegar ao Catar.

Macedónia do Norte, Áustria, República Checa, Ucrânia, Turquia ou Polónia. Sairá deste lote o adversário de Portugal na meia-final do play-off de apuramento para o Mundial 2022, que definirá as três últimas seleções europeias a marcar presença na fase final.

Esta terça-feira, a Ucrânia, com o benfiquista Yaremchuk, bateu a Bósnia-Herzegovina (0-2) e ultrapassou a Finlândia, derrotada pela França (0-2), enquanto a Turquia derrotou Montenegro (1-2), vitória que, no entanto, foi insuficiente para ultrapassar os Países Baixos no Grupo G.

Assim, Ucrânia e Turquia juntam-se ao lote dos segundos classificados, mas ficam com seis das piores pontuações, o que os coloca como possíveis adversários de Portugal, juntamente com Macedónia do Norte, Áustria, República Checa e Polónia, comandada pelo português Paulo Sousa.

Itália, Rússia, Escócia, Suécia e País de Gales são as outras seleções que estarão no play-off.

Recorde-se que o formato do play-off foi alterado, pelo que para chegar ao Mundial 2022, Portugal tem que ultrapassar um destes adversários numa meia-final e depois vencer uma das três finais que decidirão os apurados para o Catar.