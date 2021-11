Em Paris, Lula é recebido por Macron com protocolo de chefe de Estado

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi recebido hoje pelo presidente da França, Emmanuel Macron, na residência oficial do chefe de Estado francês, o Palácio dos Elísios, em Paris. O encontro com o brasileiro teve protocolo reservado a chefes de Estado.

Desafeto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Macron se encontra com Lula em um momento em que a relação entre Brasil e França está abalada.

O presidente francês é crítico ferrenho da política ambiental do atual governo brasileiro. Ele chegou a vetar qualquer acordo comercial com o Mercosul, falando em ‘crime de ecocídio’ por parte do Brasil.

Apesar de ter antecipado o encontro que teria com Macron, Lula não deu detalhes da agenda com o francês. O ex-presidente brasileiro cumpre uma série de compromissos na Europa desde a última quinta-feira (11).

Lula iniciou sua passagem pelo velho continente por Berlim, na Alemanha. Na sexta-feira (12), o petista se reuniu por mais de uma hora com Olaf Scholz, futuro chanceler alemão.

Da Alemanha, Lula foi para Bruxelas, na Bélgica, onde discursou no Parlamento Europeu, nesta segunda-feira (15). Ao falar na Conferência de Alto Nível da América Latina, o ex-presidente foi aplaudido de pé depois de dizer que o Brasil vive uma “tragédia sem precedentes” desde que Bolsonaro chegou ao poder e listou uma série de condutas do que chamou de “atitude criminosa” do governo durante a pandemia do novo coronavírus.

No primeiro dia na França, ontem, Lula almoçou com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo. À noite, ele discursou no renomado Instituto de Estudos Políticos de Paris. Lá, ele falou sobre sua visão sobre o papel do Brasil “no mundo de amanhã”. O tour do ex-presidente pela Europa prevê ainda uma passagem pela Espanha, onde participará de uma conferência e se reunirá com lideranças políticas.