Benguela: Filho espanca pai até a morte no Bocoio

Um cidadão de 72 anos de idade foi espancado até a morte na madrugada deste domingo, na localidade de Cubal do Lumbo, município do Bocoio, supostamente pelo próprio filho, de 29 anos, já detido, soube hoje a Angop.

De acordo com o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional em Benguela, inspector-chefe Ernesto Tchiwale, que apresentava o balanço do feriado prolongado, o crime foi o desfecho de uma desavença entre pai e filho.

Ernesto Tchiwale relatou que o jovem se encontrava embriagado quando se desentendeu com o seu progenitor, tendo partido para a agressão física ao idoso com o uso de uma barra de madeira.

“Seguidamente, o jovem carbonizou parcialmente o corpo do idoso”, disse.

Segundo o oficial da PN, as forças da ordem, no referido território, efectuaram diligências que culminaram com a captura e detenção do presumível autor do crime, que hoje mesmo foi presente ao digno magistrado do Ministério Público.

Já no município da Ganda, dois cidadãos, de 28 e 46 anos de idade, respectivamente, foram igualmente detidos por espancarem até a morte um jovem de 26 anos, por este, supostamente, ter subtraído alguns produtos agrícolas no interior de uma lavra.

Ainda no domínio da criminalidade, o porta-voz adiantou que, no período em referência, o Comando da PN registou 43 crimes diversos, com 27 casos esclarecidos e 34 detidos, acusados de supostamente estarem envolvidos nos referidos actos.

O responsável destacou o registo de nove roubos, 14 furtos, um caso de abuso sexual e sete ofensas corporais, como outros factos relevantes durante o prolongado.

Ernesto Tchiwale deu ainda a conhecer que foram apreendidos mil e 560 litros de gasóleo, que estavam a ser contrabandeados, nove motorizadas, cinco aparelhos de som, nove viaturas por excesso de lotação, bem como foram ainda aplicadas 14 multas no valor de dois milhões e 200 mil kwanzas.

Quanto aos acidentes de viação, foram registados 13, que resultaram em 16 feridos, onde os atropelamentos, com nove casos, foram os que mais se destacaram.

No âmbito da prevenção rodoviária, foram apreendidas 37 viaturas, 27 motorizadas, 28 cartas de condução e 13 livretes.

Os municípios de Benguela e do Lobito foram os mais visados, ao registarem cinco e quatro casos, respectivamente.