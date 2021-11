Angola e Líbia jogam para consolação

A selecção angolana de futebol defronta terça-feira, em Bengazhi, para consolação, a sua congénere da Líbia, no fecho da fase de grupos qualificativa ao mundial do Qatar-2022.

O jogo tem início marcado para as 14 horas de Angola (+1 TMG) e é referente à sexta jornada do grupo F, sendo o segundo entre ambas no espaço de dois meses, depois da derrota dos “Palancas Negras”, por 0-1, a sete de Setembro último, na primeira volta, em pleno Estádio 11 de Novembro, em Luanda.

As duas selecções estão já fora da corrida à copa do mundo, pelo que o duelo é somente para cumprir calendário. Os angolanos ocupam a quarta e última posição, com quatro pontos, e os líbios o terceiro posto, com seis, numa série dominada pelo Egipto (11 pontos) que avança à segunda etapa de qualificação.

O conjunto nacional não terá Mbala Nzola, Show e Lépua, presentes no empate com o Egipto (2-2), sexta-feira última, mas, ainda assim, o seleccionador Pedro Gonçalves afirma ser intenção contrapor o favoritismo caseiro do adversário e fechar o torneio com vitória.

Para tal, a equipa deve melhorar a atitude em campo, sobretudo no sector defensivo, visto ser igualmente objectivo da Líbia limpar a “má imagem” deixada na ronda transacta, em que perdeu, por 0-1, diante do Gabão.

A selecção efectua esta tarde o treino de reconhecimento da relva do estádio de Bengazhi.

Para o mesmo grupo, jogam, em simultâneo, no Cairo, as selecções do Egipto e Gabão.

Quarenta selecções disputam em 10 grupos, de quatro cada, a corrida ao próximo mundial, devendo as primeiras dez classificadas avançar para um play off, a ser jogado para definir os cinco países que representarão o continente africano no mundial.

A copa realiza-se de 21 de Novembro a 18 de Dezembro de 2022, no Qatar.