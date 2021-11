Portugal perde diante da Servia falha apuramento directo para o Mundial 2022

Portugal saiu derrotado no ‘mata-mata’ deste domingo, frente à Sérvia, por 2-1, e falhou o apuramento directo para o Mundial’2022.

A selecção portuguesa terá agora pela frente um playoff para, à segunda, tentar garantir a viagem para o Qatar.

Segundo as regras de qualificação para o Mundial’2022, os 10 segundos classificados terão a companhia dos dois melhores vencedores dos grupos do “ranking” geral da Liga das Nações 2020/21 que não se tenham sido apurados directamente para a fase final como vencedores dos grupos de qualificação na Europa ou que não tenham garantido a presença no play-off como segundos posicionados da mesma qualificação.

Na lista de possíveis adversários no playoff estão Macedónia do Norte, Rússia, Escócia e Suécia. Noutro lado, Inglaterra, Itália, Polónia e Suíça ainda têm o apuramento em aberto, enquanto Países Baixos, Noruega e Turquia têm hipóteses de disputar o playoff.

Finlândia e Ucrânia, no Grupo D, ainda estão em luta entre si, enquanto República Checa e País de Gales, do Grupo E, têm lugar no playoff por conta do ranking na Liga das Nações. As selecções já apuradas para o Mundial’2022 são Bélgica, Croácia, Dinamarca, França, Alemanha, Sérvia e Espanha.

No dia 26 deste mês, 12 equipas serão sorteadas em três potes separados do playoff para disputarem uma meia-final a uma só mão e uma final. O vencedor de cada um desses potes qualifica-se para o Mundial’2022.

O playoff de acesso à competição de selecções decorre entre 24 a 29 de Março de 2022.