Nova descoberta de pedras raras no Lulo

Treze diamantes, oito dos quais de qualidade rara, foram encontrados terça-feira (9) na mina do Lulo, em Capenda Camulemba, Lunda-Norte, de acordo com uma nota da Lucapa Diamond Company divulgada na quarta-feira.

As 13 pedras, com 4,15 quilates, embora pequenas em tamanho, são de qualidade superior, identificadas como Type lla, só descobertas em 2,0 por cento da totalidade dos diamantes encontrados em todo o mundo.

A nota refere que a “rara descoberta de oito diamantes com esta qualidade numa única amostra” ocorreu num bloco denominado Lo28.

No Lulo, já tinham sido encontrados os cinco maiores diamantes encontrados em Angola, quatro dos quais com mais de 200 quilates, o que torna a mina num quimberlito raro.

Com 420 trabalhadores, a mina do Lulo, integrada no complexo mineiro do Lucapa, é conhecida pelos diamantes raros e de alta qualidade. Desde o início da exploração, em 2010, o potencial de qualidade e quantidade foi percebido.

No primeiro ano de exploração, a mina proporcionou o valor mais alto por quilate, (2 983 dólares) em todo o mundo.

Os Blocos 6 e 8 foram responsáveis pela produção de 13 das 15 pedras com mais de 100 quilates saídas desta mina, incluindo o maior diamante alguma vez encontrado em Angola (2016), com 404, 2 quilates, leiloado a 16 milhões de dólares e, depois de lapidado e transformado numa jóia, acabou comercializado por 34 milhões de dólares.

O Lulo, com área de concessão de três mil quilómetros quadrados, é operado por uma associação participada pela Endiama (32 por cento), Lucapa Diamond Company Limited (40 por cento) e a operadora Rosas & Pétalas (28 por cento).