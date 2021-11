Atleta Bruno Araújo é o vencedor da 3ª edição do Grande prémio BAI em ciclismo de estrada

O atleta Bruno Araújo, do BAI Sicasal Petro de Luanda, é o grande vencedor da 3ª edição do Grande prémio BAI em ciclismo de estrada, disputado de 11 a 14 de Novembro.

A 4ª e última etapa, em circuito fechado, decorreu hoje (14.11.2021), com partida e chegada na Torre BAI, travessa Ho Chi Minh, Maianga, local onde foram também premiados os vencedores das seguintes categorias:

Classificação geral individual:

1º classificado: Bruno Araújo, BAI Sicasal Petro de Luanda (BSP), com 05:25:46

2º classificado: Igor Silva, Jair Transporte, com 05:26:25

3º classificado: Cristian Perez, BSP, com 05:28:46



Classificação geral por equipas:

1º Classificado BAI Sicasal Petro de Luanda, com 15:06:04

2º Classificado: Jair Transportes, com 15:18:06

3º Classificado: Tchaco Sports, com 15:30:54

O atleta Bruno Araújo dominou todas as etapas da competição, que decorreu no âmbito das comemorações do 25º aniversário do BAI – Banco Angolano de Investimentos, celebrado no dia 14 de Novembro.

A prova cumpriu com um total de 360 quilómetros, e participaram atletas de categorias Seniores masculinos, Sub 23 e Juniores masculinos.

Em competição estiveram as equipas do BAI Sicasal Petro de Luanda “BSP” – A e B, Jair Transporte de Benguela “JTB”, Amadores Cicloturismo “ACT” A e B, Kamba do Pedal de Luanda “KPL”, Escola de Ciclismo Pepino de Benguela “ECPB”, Kambas da Bicicleta do Zango “KBZ”, Team Rádio Vial “TRV”, Clube Ciclismo da Centralidade do Kilamba “CCCK” e Tchaco Sports “TCH” A e B.