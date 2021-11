Presidente da República inaugura unidade hospitalar de referência

O Presidente da República, João Lourenço, inaugurou esta quinta-feira, na comuna de Calumbo, município de Viana (Luanda) , o Centro Especializado de Tratamento de Endemias e Pandemias (CETEP).

Com mil e 300 camas, a unidade hospital destina-se ao tratamento de pacientes com Covid-19, tuberculose, HIV/SIDA e malária.

Após o corte da fita, que simbolizou a inauguração da primeira fase da infra-estrutura , o Chefe de Estado angolano, acompanhado de alguns membros do Executivo, percorreu algumas áreas de atendimento e prestação de serviço do centro.

Construído de raiz numa área de 62 mil metros quadrados, o hospital comporta 73 leitos para cuidados intensivos, equipados com monitores, ventiladores, bombas para alimentação, seringas infusoras, máquinas de hemodiálise e aquecedores.

Unidade hospitalar no país com maior número de camas, o CETEP tem áreas de diagnóstico com laboratórios clínico de alta competência microbiologia, antibiograma e biologia molecular, bem como refeitório, cozinha, lavandaria e um heliporto.

Possui três naves com dormitórios e 200 residências para alojar grande parte dos seus funcionários, assim como oito veículos, entre os duas ambulâncias e dois autocarros para transporte dos funcionários.

No concernente à conservação do meio ambiente, nesse hospital localizado próximo do Rio Kwanza, foram tidos em conta todos os aspectos do tratamento das águas, resíduos sólidos e líquidos.



Segunda e terceira fases

A segunda fase da unidade hospitalar, cujo terreno já está disponível, contemplará uma infra-estrutura com áreas com serviços de urgência, imagiologia, três blocos operatórios e uma enfermaria para 30 internados.

Terá ainda uma unidade de cuidados intensivos e uma áreas de pediatria com 14 camas, centro de formação e um auditório para 300 pessoas.

Para a terceira e última fase está prevista a construção de um laboratório central, uma nave para conversação de vacinas e enfermaria para 70 internados.