Letitia Wright recusa em se vacinar e produção de “Pantera Negra 2” ficam paralisadas

As filmagens do filme “Pantera Negra 2” estão atrasadas por causa da actriz Letitia Wright, que recusou-se vacinar contra a Covid-19. A postura da artista chegou a resultar em uma petição virtual à pedido que ela seja afastada de seu papel no Universo Cinematográfico Marvel.

Recentemente, a actriz de 28 anos, sofreu uma lesão nos bastidores do filme e voltou para o Reino Unido, país onde nasceu. Porém, para voltar ao set em Atlanta, nos EUA, ela precisaria apresentar um comprovante de vacinação, já que não é uma cidadã americana.

Fontes próximas à produção da Marvel relataram que, após o acidente sofrido por Letitia no set do filme, que resultou na suspensão temporária das filmagens até o início de 2022, a actriz terá dificuldade de voltar da Inglaterra para os EUA, caso não esteja vacinada contra a Covid-19.

Vale lembrar que Shuri, personagem de Letitia Wright, é um dos nomes cotados para assumir o manto do Pantera Negra nas telas, após a morte de Chadwick Boseman.