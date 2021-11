Gonçalves Muandumba apela à união em prol do desenvolvimento do Moxico

A Província do Moxico juntou-se ao espírito de unidade para mais uma vez, celebrar a maior conquista do Povo Angolano – a Independência Nacional, comemorada nesta quinta-feira, 11 de Novembro, sob o lema “ Unidos Construamos uma Angola Próspera”, cujo Acto Provincial teve lugar no Município do Léua.

De acordo com uma nota da organização, enviada ao Portal de Angola, a celebração foi marcada por vários apelos à união em prol do desenvolvimento da província, que, conforme destacou o Governador Provincial, Gonçalves Muandumba, “o Moxico deve continuar unido para junto enfrentar e superarmos os vários desafios que se nos apresentam, desde a formação de quadros, a melhoria dos serviços públicos da saúde e educação, a construção de infraestruturas rodoviárias e a atracção de investimentos”.



Gonçalves Muandumba, recordou aos presentes que o Governo “está ciente” das principais dificuldades que a província enfrenta, tendo sublinhado que vários projectos foram realizados no domínio da educação, saúde, iluminação pública, melhoria da distribuição de água às populações” o município do Leua é prova inequívoca destas acções que dentro de pouco tempo, vai testemunhar a entrega oficial destes equipamentos sociais ligados à saúde”, em clara alusão aos centro e postos médicos inaugurados por ocasião da data.

Vamos também lançar aqui a primeira pedra de terraplanagem da estrada que liga a sede municipal até à comuna do Liangongo, ” tanto a terraplanagem da estrada, bem como os equipamentos sociais que acabamos de inaugurar, foram construídos e apetrechados através dos programas PIIM e Combate à pobreza.



Neste ínterim, Gonçalves Muandumba, disse que dos projectos desenvolvidos, ainda existem outras as acções em curso que vão impactar na vida das pessoas e aproveitou a ocasião para lançar apelo no sentido de que “os Moxicanos trabalhem para que a paz, a unidade e o progresso sejam sementes que façam brotar e florescer as comunidades”.

O acto foi marcado ainda com entrega de Kits de trabalhos aos jovens que concluíram a formação técnico-profissional promovido pelo Instituto Nacional de Formação Profissional (INEFOP), naquela municipalidade.