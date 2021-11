Explosão de churrasqueira deixa menina de 1 ano morta e mãe em estado grave

Acidente ocorreu em Juara, no Mato Grosso

Mãe segue internada com 90% do corpo queimado

Polícia não vê indícios de crime

A explosão de uma churrasqueira de disco em Juara (MT) deixou uma criança de 1 ano morta e sua mãe ferida em estado grave. Helena Nascimento Torres foi enterrada na tarde desta quinta-feira (10), enquanto a mãe, Gessymara Torres, segue internada no Hospital Municipal de Cuiabá.

O acidente aconteceu no dia 30 de outubro. De acordo com a tia da menina, Adriane Portes, ambas tiveram 90% do corpo queimado. A garota não resistiu aos ferimentos.

“É com muito pesar que informamos sobre a morte de Helena Nascimento Torres. Neste momento de dor e consternação, só nos cabe pedir a Deus que lhe ilumine, lhe dê paz e que Deus dê conforto à sua família para que possam enfrentar esta imensurável dor com serenidade”, escreveu Adriane em uma rede social.

A Polícia Civil, que está investigando o acidente, liberou o corpo de Helena. “Ela sofreu um choque séptico, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito nesta terça-feira”, diz a nota da corporação, que não vê indícios de crime.

O estado de Gessymara fez com que ela precisasse ser levada em uma UTI aérea para o Hospital Municipal de Cuiabá no dia seguinte ao acidente.