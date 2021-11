Director-geral da OMS diz faltar “vontade política” para acabar com a pandemia

O director-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Ghebreysus, afirmou nesta quinta-feira que “falta vontade política” para colocar fim à pandemia da covid-19, especialmente, devido a distribuição desigual de vacinas, como acontece na África.

O líder da agência, que participou de uma mesa redonda do Fórum Paris pela Paz, lamentou que a cobertura vacinal no continente seja de apenas 5% até o momento, contrastando com a situação dos países que integram o G20, em que a taxa é de 80%.

Tedros garantiu que “é condenável” do ponto de vista moral, assim como também pelas consequências epidemiológicas e económicas.

“É algo que precisa ser resolvido”, afirmou o director-geral da OMS.

O etíope pediu que os governos que dispõem de grandes estoques de imunizantes, compartilhem vacinas para alcançar a coberturas de 40% da população mundial até o fim deste ano, e de 70% até meados de 2022.

Tedros fez um alerta de que, se forem mantidas as tendências actuais, haverá cerca de 80 países do mundo que não alcançarão uma cobertura de 40%, ao término de 2021.

O director-geral da OMS reiterou que, depois de vários meses em que a pandemia parecia recuar, está a ocorrer um aumento de casos e que, actualmente, as quantidades de incidência e de mortes são elevadas, com cerca de 7 mil vítimas diárias no planeta.

“Nenhum país conseguirá colocar fim, por si só nesta pandemia”, garantiu Tedros, durante o debate.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que participou da mesma mesa-redonda, garantiu que a “União Europeia está totalmente comprometida para resolver essa injustiça” do acesso desigual às vacinas.

O dirigente destacou que, nos últimos dias, os países que integram a UE conseguiram incluir mais 200 milhões de doses de imunizantes ao mecanismo Covax, impulsionado pela OMS, para fazer chegar vacinas às nações mais pobres do mundo.