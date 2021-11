Bolsonaro condecora líderes do Médio Oriente antes de viagem à região

O presidente Jair Bolsonaro condecorou com o Grande Colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul quatro lideranças do Médio Oriente, numa homenagem publicada no Diário Oficial da União, hoje, mesmo dia em que o estadista brasileiro viaja para a região.

Foram condecorados o rei de Bahrein, Hamad Bin Isa Alkhalifa; o Emir de Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum; o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan; e o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Khalifa bin Zayed al Nahyan.

O regulamento da condecoração, publicado no site do Ministério das Relações Exteriores, diz que ela é “destinada a galardoar as pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras que se tenham tornado dignas do reconhecimento da nação brasileira”.

O regulamento ainda diz que o Grande Colar é destinado “exclusivamente a Chefes de Estado em circunstância que justifique esse especial agraciamento”.

Em 2019, Bolsonaro concedeu a honraria ao ex-primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Desde 1933, já foram condecorados personalidades que vão da Rainha Elizabeth II (1868) a Che Guevara (1961).

Bolsonaro viaja hoje para o Médio Oriente e visitará Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Catar com a intenção de estreitar os laços com esses países e atrair investimentos.

Inicia a digressão pelos Emirados Árabes Unidos no domingo, onde visitará a feira de aviação Dubai Airshow Expo 2020 e se encontrará com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohamed Bin Zayed Al Nahyane, para a assinatura de acordos.

No dia seguinte, deve encontrar-se com o primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, o xeque Mohammed bin Rashid Al-Maktoum.

Seguirá viagem pelo Bahrein, onde vai inaugurar a embaixada do Brasil na capital Manama e se encontrará com o rei Hamad ben Issa Al-Khalifa.

Em Doha, capital do Catar, o presidente se encontrará com o emir Tamim ben Hamad al Thani e provavelmente visitará o Estádio Lusail, que sediará a final da Copa do Mundo de 2022.

Bolsonaro esteve nos Emirados Árabes Unidos durante o primeiro ano da sua gestão, em 2019, quando assinou uma série de acordos de cooperação aduaneira, comércio, defesa e intercâmbio de informações.