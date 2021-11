Angola celebra Dia do Diplomata

O lançamento de três livros e a deposição de uma coroa de flores no monumento do soldado desconhecido marcaram, essa sexta-feira, as celebrações do 12 de Novembro, Dia do Diplomata Angolano.

No quadro da efeméride, foram lançadas, em Luanda, as obras “Teoria de Estratégia”, de autoria do embaixador Miguel César Domingos Bembe, “Países do Epicentro da Região dos Grandes Lagos: Entre os Desafios de Paz e Estabilidade e o Dilema de Construção de Estados de Direito”, do embaixador Vicente Muanda, e “Os Desafios da Presidência de Angola na Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos”, de Rosa Ngeli, funcionária sénior do Ministério das Relações Exteriores (Mirex).

O programa das celebrações do 12 de Novembro incluiu, ainda, homenagens e promoções de categoria para alguns diplomatas.

Ao intervir no acto, o titular das Relações Exteriores, Téte António, rendeu homenagem aos precursores da diplomacia angolana nas diferentes etapas do processo de edificação e consolidação do Estado angolano.

O governante recordou, igualmente, dos antigos ministros das Relações Exteriores, nomeadamente José Eduardo dos Santos, João Bernardo de Miranda, Assunção dos Anjos e Georges Rebelo Pinto Chikoti, e de outros servidores da diplomacia, tendo destacado o profissionalismo e a dedicação dos mesmos no desempenho das suas missões em prol da diplomacia angolana.

Em relação aos três livros publicados, Téte António felicitou os autores, e apelou aos outros diplomatas no sentido de se empenharem na escrita da história de Angola.

“Devem ser os diplomatas a empenhar-se na escrita, de forma a que a estratégia da diplomacia angolana seja cada vez mais reconhecida a nível mundial”, comentou.

Por sua vez, o especialista em relações internacionais Matias Pires disse que o livro “Os desafios da presidência de Angola na Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos” retrata o primeiro mandato de Angola na presidência da Região dos Grandes Lagos, no período de 2014 a 2016.

Quanto ao livro “Países do Epicentro da Região dos Grandes Lagos: Entre os Desafios de Paz e Estabilidade e o Dilema de Construção de Estados de Direito”, do embaixador Vicente Muanda, fala de quatro países: Ruanda, Burundi , RDC e Uganda, retratando a situação económica e os problemas vividos durante a transição do período colonial para a independência.

O livro aborda, ainda, a gestão política que se instalou a nível desses países e as grandes lacunas na governação política económica desses estados.

O Dia do Diplomata Angolano foi instituído no quadro da criação do Ministério das Relações Exteriores, com a formação do primeiro Governo da então República Popular de Angola, a 12 de Novembro de 1975, através da promulgação do Decreto-Lei nº 1/75.