Adalberto Costa Júnior é candidato único à liderança da UNITA

O actual presidente do grupo parlamentar da UNITA é candidato único à liderança do principal partido da oposição em Angola, concluído que foi ontem à meia-noite o prazo para a apresentação das candidaturas ao congresso que se realiza de 2 a 4 de Dezembro.

O porta-voz da comissão organizadora do Congresso, Ruben Sicato, confirmou à VOA que foi apenas a candidatura de Adalberto Costa Júnior foi validada.

Costa Júnior apresentou a sua candidatura à presidência da UNITA na quarta-feira, 10, e tudo aponta que será o líder do partido, depois de ter sido afastado a 7 de Outubro por um acórdão do Tribunal Constitucional que anulou o Congresso de 2019, em que foi eleito.

Adalberto Costa Júnior tem como mandatária a deputada Navita Ngolo, como director de campanha o também deputado Liberty Chiaka e como porta-voz Adriano Sapinhãla, também parlamentar.

Ao apresentar a sua candidatura, acompanhado por centenas de apoiantes, Adalberto Costa Júnior afirmou ser “um acto simbólico, mas carregado de importância que ficará marcado na nossa história”.

Ante a ameaça de um novo pedido de impugnação da reunião da Comissão Política da UNITA que marcou o XIII Congresso, por parte de membros do partido, aquele candidato assegurou que cumpriu “escrupulosamente” as exigências dos estatutos do partido e que “não há rigorosamente nenhuma divisão” na UNITA.

“O partido tem maturidade para poder receber essa pluralidade e esse espaço de debate e contraditório”, reiterou Costa Júnior.