Jovem morre asfixiado em manifestação na Tunísia

Um jovem de cerca de 30 anos morreu sufocado por gás lacrimogéneo segunda-feira, na Tunísia, durante manifestações lideradas pela população da cidade de “Akaribe”, na província de Sfax.

Ele morreu sufocado por gás lacrimogéneo disparado pela Polícia para dispersar manifestantes que protestavam contra a decisão do Ministério do Ambiente da Tunísia de reabrir um aterro sanitário na zona, segundo a imprensa local.

Os confrontos recomeçaram, na manhã desta terça-feira, na cidade, onde a brigada da Gendarmaria foi totalmente queimada.

O anúncio da reabertura do aterro foi feito na sequência de uma reunião entre o Presidente da República da Tunísia, o primeiro-ministro e o ministro do Interior para discutir sobre as medidas urgentes a serem tomadas para encontrar uma solução para os resíduos que oneram a cidade de Sfax depois do encerramento da lixeira.