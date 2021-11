Intercontinental já está aberto para realização de eventos

Hotel vai empregar numa primeira fase mais de 220 pessoas. Os principais clientes serão empresas, internacionais e nacionais

Um ano depois da sua inauguração, o hotel Intercontinental Luanda, do Grupo IHG Internacional, abriu oficialmente as portas para eventos com a realização do VI Fórum Seguros Expansão, avançou o director geral, Nuno Neves.

Quanto à abertura para dormidas, o director de vendas e marketing, António Simões, garantiu que será este mês, “é uma questão de dias”.

O hotel tem como público-alvo o mercado corporativo, assim como os eventos e conferências, nomeadamente, casamentos, eventos sociais, lançamentos de produtos e eventos governamentais. Outro foco do hotel é nos restaurantes e bares.

“Em termos do nicho do mercado em que operamos, que é o corporativo, neste momento há cada vez mais actividades no sector de petróleo e gás. Esta indústria será, sem dúvida, o nosso principal cliente. Estamos numa conjuntura bastante interessante para um hotel desta dimensão”, frisou António Simões.

O segmento corporativo está a desenvolver-se apesar de também ser afectado pelos ciclos económicos, por isso, o gestor diz que existem muitas oportunidades, não só na área do petróleo e gás mas também no sector de consultoria, banca e telecomunicações, entre outros.

Para António Simões, o Intercontinental Luanda “tem estrutura e está pronto para este tipo de negócio”. Sendo que desde 11 de Novembro do ano passado já foram formados mais de 220 colaboradores em parceria com as universidades Harvard e Cornell.

Quanto à fraca contribuição do turismo para o negócio dos hotéis em Angola, o responsável revelou não ser uma barreira para o negócio. “Olhamos com atenção para o sector do turismo. Mas tendo em conta a nossa segmentação não vemos grandes barreiras”, explicou António Simões. Sendo o hotel um produto novo no mercado, a expectativa de serviço é elevada, mas o plano de funcionamento será implementado de forma faseada, à medida em que forem sendo disponibilizando mais serviços aos clientes, “mais colaboradores serão contratos”, prometeu o responsável.

Quanto à estratégia de comunicação, uma das formas de aproximação ao mercado será através do poder da marca, uma vez que a IHG explora mais de 6 mil hotéis espalhados pelo mundo. O Intercontinental Luanda tem 377 quartos, cinco restaurantes e bares e um centro de conferências com capacidade para 800 pessoas. Telma Van-Dúnem.