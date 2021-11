Trump não pode proteger os registos da Casa Branca do comité de 6 de Janeiro, o juiz decide

“Os presidentes não são reis e o Requerente não é o presidente”, escreveu a juíza Tanya Chutkan.

Um juiz federal rejeitou a tentativa do ex-presidente Donald Trump de impedir que os investigadores de 6 de Janeiro acessem os registos da Casa Branca relacionados à sua tentativa de derrubar a eleição de 2020, determinando que ele não tem autoridade para anular a decisão do presidente Joe Biden de renunciar ao privilégio executivo e liberar o material para o Congresso.

“Os presidentes não são reis e o Requerente não é o presidente”, escreveu a juíza Tanya Chutkan na sua decisão.

Trump apelou imediatamente da decisão. O Arquivo Nacional, que abriga os registos da Casa Branca, indicou que planeia entregar os documentos confidenciais até a tarde desta sexta-feira, a menos que um tribunal intervenha.

A decisão é uma vitória crucial para o comité de 6 de Janeiro na Câmara, embora possa soar vazia se um tribunal de apelações – ou, potencialmente, a Suprema Corte dos Estados Unidos – agir para retardar o processo. Os documentos que Trump está a tentar bloquear dos investigadores incluem arquivos retirados do ex-chefe de gabinete Mark Meadows, do conselheiro Stephen Miller e do vice-advogado da Casa Branca, Patrick Philbin, bem como registos de ligações e visitantes.

Os investigadores do comité estão esperançosos de que esses registos forneçam uma visão sobre a campanha de meses de Trump para alimentar a desinformação sobre a integridade da eleição de 2020, bem como o seu esforço para tornar a sua administração uma arma após a sua derrota para tentar derrubar a votação.

Chutkan começou a sua decisão recitando o esforço de meses de Trump para semear desconfiança nos resultados das eleições, bem como a sua tentativa de chamar apoiantes a Washington para pressionar os legisladores a se recusarem a certificar a sua derrota para Joe Biden. Contra esse pano de fundo, milhares de apoiantes de Trump desceram e invadiram o Capitólio, com centenas a atacarem violentamente policiais e a forçar o Congresso e o vice-presidente Mike Pence a fugir em busca de segurança. Centenas de manifestantes já foram presos e acusados ​​pelo seu papel no ataque.

O comité de 6 de Janeiro está a examinar qual é a responsabilidade de Trump por incitar a insurreição e começou a sua investigação durante o verão, pedindo aos Arquivos Nacionais trechos massivos de documentos da Casa Branca de Trump. De acordo com a lei de registos federais, o actual presidente, Joe Biden, recebeu os documentos solicitados pelo comité. Biden se recusou a invocar o privilégio executivo para protegê-los do comité.

Após a decisão de Biden, Trump processou o comité de 6 de Janeiro e os Arquivos Nacionais, dizendo que, como ex-presidente, ele ainda tem o direito de reivindicar privilégios executivos sobre os registos – mesmo que Biden discorde. Esse poder, argumentou Trump, está enraizado numa decisão da Suprema Corte da era Richard M. Nixon, que determinou que ex-presidentes mantêm um interesse “residual” na confidencialidade dos seus próprios registos na Casa Branca.

Mas Chutkan disse que o precedente de Nixon não ajuda no caso de Trump. Nesse caso, o actual presidente – o único “executivo” em exercício – não havia influenciado os esforços de Nixon para proteger os seus registos. Nesse caso, Biden já havia concordado em fornecer os documentos ao comité de 6 de Janeiro, dispensando as preocupações de confidencialidade em decorrência da natureza “sem precedentes” do ataque ao Congresso.

“No fundo, esta é uma disputa entre um ex-presidente e o actual presidente. E a Suprema Corte já deixou claro que, em tais circunstâncias, a visão do titular recebe maior peso, escreveu Chutkan, citando a decisão da era Nixon.

Chutkan também rejeitou a proposta de Trump de revisar cada documento caso a caso para determinar se deveria ser omitido dos investigadores de 6 de Janeiro.

“O tribunal … não está melhor situado para determinar os interesses do poder executivo e recusa-se a interferir na função executiva dessa maneira”, escreveu Chutkan. “Deve-se presumir que o titular é o mais adequado para tomar essas decisões em nome do Poder Executivo.”

“O tribunal não duvidará da decisão [de Biden] ao empreender uma revisão documento por documento que exigiria que ele se engajasse numa função reservada directamente ao Executivo”, acrescentou ela.

Durante os argumentos orais na semana passada, Chutkan indicou inicialmente que considerava alguns dos pedidos do comité de 6 de Janeiro para os registos de Trump como extremamente amplos. Ela citou pedidos para qualquer discussão sobre eleições e dados eleitorais desde Abril de 2020. Chutkan repetiu essa afirmação na sua decisão, mas disse que os pedidos estavam, no entanto, dentro do poder do comité.

“Embora algumas das solicitações do Comité Selecionado sejam realmente amplas, o mesmo ocorre com o poder do Congresso de obter informações”, disse ela.

Houve uma modesta vitória de Trump na decisão: Chutkan concordou com os advogados do Departamento de Justiça que alguns dos registos solicitados pelo comité – como os dados da votação – não seriam considerados “registos presidenciais” e, portanto, não deveriam ser produzidos pelo Arquivos Nacionais. O juiz acrescentou que “papéis ou comunicações pessoais” também se enquadram nessa categoria. O comité poderia tentar intimar esses tipos de registos directamente de Trump, mas até agora não deu esse passo.

Chutkan citou uma ladainha de decisões de ex-presidentes de renunciar ao privilégio executivo em questões de importância nacional, observando que em cada caso o presidente em exercício fez um julgamento sobre o que era no melhor interesse do público – como Biden fez aqui.

“A noção de que a divulgação contemplada prejudicará gravemente o funcionamento do Poder Executivo é refutada pela direcção do Presidente em exercício ao Arquivista para produzir os registos solicitados, e pelas acções de Presidentes anteriores que da mesma forma decidiram renunciar ao privilégio executivo ao lidar com assuntos de grave importância pública, como o escândalo Watergate, o caso Irão-Contra e o 11 de Setembro ”, disse Chutkan.

Especialistas jurídicos disseram que a decisão de Chutkan reflectia o caso relativamente tênue de Trump para impedir que os seus registos fossem ao Congresso.

“Na análise final, o juiz chegou à conclusão mais lógica: que não importa o quão amplos esses pedidos possam ser, eles não eram mais amplos do que a autoridade do Comité para fazê-los, enquanto as autoridades legais reivindicadas pelo ex-presidente eram esparsas ou inexistentes,” disse Kel McClanahan, director executivo dos Conselheiros de Segurança Nacional, que apresentou o seu próprio documento apoiando a proposta do comité de 6 de Janeiro pelos documentos.

O deputado Bennie Thompson (D-Miss.), Presidente do comité da Câmara, saudou a decisão.

“Só podemos apresentar os factos”, disse ele. “Olha, estou feliz por termos uma boa decisão do juiz. Diz que estamos em bases sólidas ao obter essas informações. E se alguém está a gritar tão forte e tão alto, devo presumir que, sem dúvida, você tem algo a esconder. Se tivermos acesso aos registos, eles falarão por si. Portanto, esperamos, como um comité, obtê-lo. E vamos deixar que as evidências baseadas no que olhamos determinem a culpa ou a inocência.”