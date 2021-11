Primeira edição do programa Cowbell Nota 20 consagra estudante Mauro Canjingu

O estudante da 7ª classe, Mauro Canjingu, de 13 anos de idade, é o grande vencedor da primeira edição do concurso transmitido pela TPA1 Cowbell Nota 20. O recém-terminado programa levou, ao longo de 10 episódios, aos telespectadores da televisão nacional um conteúdo inovador que premiou a excelência dos estudantes, mostrou a importância da valorização de conteúdos televisivos, educativos e divertidos.

Mauro Canjingu descreve-se como um rapaz sonhador e mostra-se orgulhoso por participar e vencer este grande concurso. “Esta vitória é para mim um incentivo para aplicar-me ainda mais nos estudos. Gostaria de felicitar a TPA e a Promasidor pela iniciativa de terem realizado este programa. Espero que venham mais edições e que outras crianças também participem”.

Num ambiente de grande competição e com os demais concorrentes a demostrarem grande capacidade para também vencerem a competição, Mauro destacou-se por conta do seu conhecimento em cultura geral.

Participaram da grande final do concurso os estudantes Osmajol Mpangu, segundo classificado, e Catila Domingos, que ocupou a terceira posição.

Relativamente à premiação, o primeiro classificado teve direito a um cabaz de produtos Promasidor, Seguro de saúde para um ano da Fidelidade Seguros, uma Bolsa de Estudo oferecida pela Promasidor, um voucher no valor de 150 mil KZ a serem gastos nas lojas Twisted Media, um voucher no valor de 90 mil KZ a serem gastos nas lojas Bismark e um computador oferecido pela associação Mentes Brilhantes.

O segundo classificado recebeu um cabaz de produtos Promasidor e um voucher no valor de 60 mil KZ a serem gastos nas lojas Bismark, enquanto que a terceira classificada foi igualmente agraciada com um cabaz de produtos Promasidor e um voucher no valor de 30 mil KZ a serem gastos nas lojas Bismark.

Durante dois meses, o Cowbell Nota 20 foi um programa dirigido à toda família angolana. O concurso contou com a participação de estudantes do 1º ciclo do ensino geral que nos 10 episódios foram desafiados a responderem questões do currículo nacional das disciplinas de Português, Matemática, História e Geografia, para além de perguntas de cultura geral, curiosidades sobre diferentes áreas do conhecimento e sobre os benefícios do consumo de leite.

O Cowbell Nota 20 foi apresentado por Neide Van-Dúnem e teve como um dos objectivos a criação de bons hábitos alimentares entre os participantes e telespectadores, assim como a distribuição de nutrição de qualidade para todas as famílias.

O Cowbell Nota 20 foi uma parceria entre a Promasidor Angola, TPA e Team Films, e contou com o patrocínio da Unitel, ULTRA, Purifiltros, TwistedMedia, Bismark Papelaria, Fidelidade Seguros, Nus Eventus e Mentes brilhantes Produtora. Teve a duração de 40 minutos e foi emitido todas as quintas-feiras, na TPA 1.

Sobre a Promasidor Angola

A Promasidor é a empresa líder africana de produtos alimentares e bebidas, servindo mais de 850 milhões de pessoas em mais de 30 países do continente.

Em Angola há 25 anos, a Promasidor foi o segundo projecto de investimento privado estrangeiro no país e foi também a primeira empresa a embalar leite em pó. Hoje, e baseado num crescimento sustentado, a Promasidor Angola é líder de mercado do leite em pó e é o fornecedor privilegiado da indústria láctea, graças à sua força comercial. Está presente nas 18 províncias do país e tem investimentos em Cabinda, Huambo, Huíla e Benguela.

A empresa conta com cerca de 200 colaboradores, chegando a mais de mil clientes directamente. Com mais de 160 milhões de unidades de produtos vendidas, as marcas da Promasidor Angola estão hoje à mesa de mais de 10 milhões de consumidores.