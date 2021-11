Local do baptismo de Jesus é declarado Patrimônio Mundial da Humanidade

O baptismo de Jesus ocorreu em Betânia, na Jordânia

Reconhecimento – O local onde Jesus foi baptizado na cidade de Betânia, na Jordânia, foi declarado Património Mundial da Humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Além do baptismo de Jesus, João Baptista pregava naquela região, que fica a 10 quilómetros do Mar Vermelho.

O Comité do Património Mundial da Unesco tomou a decisão durante uma reunião em Bonn, na Alemanha. A Lista do Património Mundial conta com 1.031 lugares espalhados por 163 países. A localização exacta do ponto de baptismo de Jesus foi possível graças a uma passagem do Evangelho de São João. No primeiro capítulo, ele descreve “estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava baptizando”.

O lugar fica na margem ocidental do rio Jordão, num remanso formado antes de desembocar no Mar Morto. A região passou por escavações, mas somente em 1994, com o fim das hostilidades, foi possível encontrar restos das Igrejas, covas, poços, canais de água e piscinas baptismais que comprovavam o que estava escrito na Sagrada Escritura.

O local do baptismo abrigou três Igrejas bizantinas entre os séculos V e VI a.C. e um pequeno edifício marca o lugar do baptismo de Cristo. Em Março de 2000, o Papa João Paulo II visitou o local e presidiu uma Celebração Eucarística para mais de 25 mil pessoas.