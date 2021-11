Casal está foragido após estuprar mulher e transmitir crime em live na Bahia

Casal está foragido depois de ter estuprado uma mulher em live na internet

Gleison e Kelly teriam drogado e embebedado a vítima antes do crime

O rapaz é DJ e, por isso, tem fama na região

Um casal está sendo procurado pela polícia da Bahia por ter estuprado uma mulher e transmitido tudo em uma “live” na internet. O crime aconteceu em Brumado, sudoeste do estado, no fim do mês passado, e foi relatado nesta terça-feira (9) pelo G1.

Os acusados foram identificados como Gleison Moreira Pinheiro, de 33 anos, e Kelly Suane Teixeira Apolinário, de 24. A delegacia da cidade explicou que o rapaz é DJ e, por isso, tem certa fama na região.

Segundo a polícia local, o crime aconteceu em 24 de outubro. Na ocasião, Gleison e Kelly teriam drogado e embebedado a vítima, que não teve a identidade revelada, antes de estuprá-la. Tudo foi transmitido ao vivo em vídeo.

Casal está foragido

Há mandados de prisão preventiva expedidos contra o casal, e agentes já faziam a busca desde a data do crime. Somente nesta terça, porém, Gleison e Kelly passaram a ser considerados foragidos.

De acordo com apuração da polícia, a vítima é maior de idade. Não há informações, porém, sobre seu estado. Também não foi divulgado como a denúncia chegou à delegacia.

O local do estupro passou por perícia do Departamento de Polícia Técnica, que recolheu objetos e provas.