Thomas Pesquet e seus homólogos astronautas regressam à Terra após duzentos dias

Depois de seis meses na Estação Espacial Internacional, o astronauta francês Thomas Pesquet os seus três homólogos, Megan McArthur, Shane Kimbrough e Akihiko Hoshide respectivamente americanos e japonês, regressaram à Terra na noite de segunda para terça-feira, através de uma aterragem no mar ao largo das costas da Flórida norte-americana.

A nave espacial Dragon de SpaceX, na qual viajaram para a Terra Pesquet e os seus colegas, foi travada na sua vertiginosa descida primeiramente pela entrada na atmosfera terrestre e em seguida por imensos paraquedas.

Pesquet, McArthur, Kimbrough e Hoshide aterraram no Golfo do México às 3h33 GMT de 9 de Novembro de 2021 e a nave que os transportou foi rapidamente recuperada por um navio rebocador.

O astronauta francês, que passou cerca de 200 dias em gravidade zero em companhia dos seus três homólogos, expressou, segundo ele, o seu orgulho em representar mais uma vez a França no espaço, no âmbito da missão “Crew-2”.

A viagem de regresso à Terra, foi realizada em várias etapas, marcada inicialmente pela desatracação da nave, e a seguir durante cerca de uma hora e meia, os astronautas, já dentro da Dragon SpaceX, fotografaram o exterior da estação espacial internacional.

A descida para a Terra, que durou oito horas, ocorreu depois da sequência fotográfica.

Thomas Pesquet, aterrou pela primeira vez no mar. Na sua anterior missão realizada entre 2016 e 2017 no seio de uma nave russa, Soyouz, Pesquet aterrou nas estepes do Cazaquistão.

Depois de aterrar no mar do Golfo do México, Pesquet, McArthur, Kimbrough e Hoshide, foram levados para terra firme por helicóptero.

Durante três semanas, Pesquet e os seus três colegas serão submetidos a testes científicos, destinados a observar os efeitos no corpo humano, de uma longa estadia no espaço.