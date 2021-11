Jovem casal brasileiro com 8 filhos espera gêmeos: “cada um vale o universo”

Mariana e Carlos, 36 anos, são pais de seis Marias, um Martin, um Bernardo e agora esperam João Pio e Josemaria. Terão outros? “Se Deus mandar, lógico que sim!”

Um jovem casal brasileiro com 8 filhos espera mais dois gêmeos para março e vem conquistando a internet com seus testemunhos e fotos da vida em família – família numerosa e feliz, aliás, que incentiva a sadia (re)consideração de vários (pre)conceitos sobre a quantidade supostamente “ideal” de filhos em nossos tempos.

A quantidade “ideal” de filhos simplesmente não existe. O que existe é o bom senso e a responsabilidade de seguir a própria vocação e possibilidades: há pessoas que não têm vocação para a paternidade e por isso não têm filho nenhum; há pessoas que têm vocação e possibilidade de ter um ou dois filhos; há pessoas que têm vocação e possibilidades de ter doze ou quatorze filhos; há pessoas que têm vocação e possibilidades de adotar filhos.

O que a Igreja Católica propõe aos seus fiéis é que tenham filhos dentro de uma relação consciente, comprometida, sólida e amorosa, abençoada pelo sacramento do matrimônio, na qual os cônjuges, mantendo-se abertos ao que Deus lhes permitir, façam um sensato planejamento familiar natural.

Os paulistanos Mariana e Carlos Arasaki, ambos com 36 anos de idade e casados há 10 anos, relatam que sempre sonharam em ter filhos e formar uma família grande. E eles já têm dez, sendo que os dois caçulinhas são os gêmeos João Pio e Josemaria, esperados para vir à luz em março. Os outros oito já nasceram: são seis Marias, um Martin e um Bernardo.

A própria Mariana listou os nomes e as idades da prole numa postagem em sua rede social:

“As crianças. Cada uma vale o universo e curtem muito a presença dos irmãos, desde a gestação até o dia da chegada nesse mundo.

Maria Philomena 9 anos

Martin 8 anos

Maria Clara 7 anos

Maria Sophia 6 anos

Bernardo 4 anos

Margarida Maria 3 anos

Maria Madalena 2 anos

Stella Maria 10 meses”

A lista, conforme já dissemos, agora também inclui os nascituros João Pio e Josemaria.

Duas curiosidades mais ou menos aleatórias sobre os filhos de Mariana e Carlos: todos eles nasceram de parto normal; e, segundo a mãe, todos gostam de comida japonesa.

Jovem casal brasileiro com 8 filhos espera gêmeos

Como foi a notícia de que mais dois gêmeos vinham a caminho? Mariana relata:

“Fui ao consultório da minha médica e ela anunciou que estava tudo bem e não havia só um bebê, mas sim dois! Meu coração pulou de alegria! Foi realmente emocionante demais ver os dois bebês na ultrassonografia!”

Carlos é um pai muito presente e atuante. De fato, Mariana escreveu em sua rede social:

“Tudo começa com a cumplicidade do casal. No amor, na disposição em criar filhos preparados para o mundo, dando muito amor, carinho, firmeza sempre que necessário, ensinando que sem Deus não somos nada… Todos temos dias difíceis e isso passa; tudo passa na verdade. A vida é um sopro e tentamos aproveitar o máximo desse dom que Deus nos dá”.

A jovem mãe também dá dicas úteis sobre a rotina das crianças:

“Crianças com rotina, crianças felizes! Rotina não é lotar a agenda da criança, é ter horário pra que se sintam seguras. Para que cresçam confiantes porque sabem que alguém se preocupa com seu bem-estar. Ter atividades que permitam que gastem energia, sejam crianças, aprendam e adquiram conhecimento e virtudes (paciência, fortaleza, perseverança) de maneira tranquila. Horários pra comer, brincar, ir à escola, fazer deveres, atividades extra-curriculares. Em casa, o horário de dormir é sagrado. É importante para o casamento, assim eu e o Carlos conseguimos ter sempre um tempo sozinhos”.

Será que Mariana e Carlos ainda vão querer mais pimpolhos depois da chegada dos gêmeos?

“Se Deus mandar, lógico que sim!”