Novo complexo turístico garante mais de 130 empregos

Pelo menos 130 novos postos de trabalhos, dos quais 82 diectos e 57 indirectos foram criados com a abertura de um novo complexo turístico no município do Dande (Bengo), denominado “Cais do Panguila”, inaugurado este sábado (6), pela nesta localidade do município do Dande.

A infra-estrutura dispõe de 58 quartos, uma discoteca, pastelaria, salão de festas, piscina, restaurante, esplanada, cozinha e outros serviços,

O empreendimento do Grupo Ndala Kyosa foi erguido à beira da lagoa do Panguila, numa área com cerca de três hectares. Segundo o director técnico da empresa, Fernando Senda, quer os turistas que chegam à província, quer a população local, passam a beneficiar agora de serviços nunca antes vistos na região.

“Os nossos turistas vão ter aqui uma grande diversidade de serviços. Temos 58 quartos disponíveis, um restaurante, uma pastelaria, salão de festas, cozinha, discoteca, piscina e outros espaços de lazer, além de um barco com 14 lugares, para transportar os turistas que manifestem interesse de passear na lagoa do Panguila”, avançou.

A governadora do Bengo, Mara Quiosa, que inaugurou o novo empreendimento turístico, garantiu, na ocasião, que o Governo vai continuar a prestar a devida atenção ao sector empresarial, para ajudar a alavancar a economia da província.

“Sabemos que o sector empresarial é muito importante para a nossa economia. Por isso é que nós apoiamos, incentivamos e mobilizamos os empresários nacionais e estrangeiros, no sentido de investirem cada vez mais no Bengo, nos sectores da indústria, turismo, comércio e noutras áreas de desenvolvimento económico e social desta província, para garantir a criação de mais empregos e aumentar a arrecadação de receitas locais”, concluiu.

Localizado na zona do Panguila Velho, comuna da Barra do Dande, ao longo do troço Quifangondo-Caxito, na Estrada Nacional nº 100, o complexo turístico “Cais do Panguila” vai contribuir para a promoção do turismo na região.