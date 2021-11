Detidos assaltantes de passageiros de táxi

A Polícia Nacional deteve no Distrito Urbano do Rangel três elementos identificados por Puto, Pedro e Santos que se faziam passar por taxistas e roubavam os bens dos passageiros durante os trajectos que anunciavam.

O porta-voz da Polícia em Luanda, superintende Nestor Goubel, disse que os elementos foram detidos em flagrante delito às 11h30 minutos da passada sexta-feira passada pelos efectivos da área de Investigação de Ilícitos Penais quando assaltavam cidadãos no interior de uma viatura.

A detenção deveu-se pelo facto de terem sido flagrados pelas forças da ordem a bordo de uma viatura de marca Toyota Corolla, de cor vermelha, quando simulavam ser taxistas e passageiros, no Distrito Urbano do Rangel, Rua Senado da Câmara, nas imediações da Cidadela Desportiva, os mesmos faziam o percurso Golfe 2-Congolenses.

Os Polícias, segundo Nestor Goubel, receberam uma denúncia e os efectivos foram para as principais paragens do perímetro, onde se depararam com a realidade, devido ao pedido de socorro de uma cidadã que se encontrava na viatura, após ter sido vítima de assalto do seu telemóvel.

Os detidos confessaram que já têm praticado crimes do género, usando viaturas públicas e foram apresentados ao Digno Magistrado do Ministério Público para a legalização da prisão.

Calemba 2

Um jovem de 18 anos, que em vida chamou-se Francisco Paxi, perdeu a vida a caminho do Hospital Geral de Luanda depois de ter sido espancado e esfaqueado, por dois meliantes, por volta das 23 horas, no bairro Calemba 2, município de Talatona, província de Luanda.

O porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, superintendente Nestor Goubel, disse ao Jornal de Angola que o caso ocorreu na Estrada Nova da Ana Paula, defronte à Igreja Universal, quando o lesado estava a conviver com amigos numa lanchonete.

Explicou que o malogrado comprou uma grade de cerveja para consumir com os amigos quando surgiu um grupo de jovens que o ameaçou de morte com faca.

Os meliantes espancaram o malogrado com golpes fortes em várias partes do corpo, tendo uma facada atingido o lado esquerdo do tórax.

Os supostos assassinos colocaram-se em fuga depois da ocorrência, mas, do trabalho realizado pela Polícia no local do crime foi possível deter dois presumíveis culpados identificados por Mauro Alberto e Álvaro Muanza, ambos com 18 anos, já apresentados ao Ministério Público para a legalização da detenção.

A corporação está a trabalhar no sentido de proceder à detenção dos restantes integrantes do grupo.