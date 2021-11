Descargas eléctricas mataram 19 pessoas este ano

Pelo menos 19 pessoas morreram atingidas por raios desde o início da época chuvosa na província do Bié, anunciou esta segunda-feira (8) o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros.

O responsável da secção comunitária dos Serviços de Protecção Civil e Bombeiros, Adilson Bumba, referiu que as estatísticas indicam a destruição total de 20 residências e de 223 outras que ficaram sem cobertura, além de outros equipamentos sociais afectados em diferentes municípios da província.

As vítimas, refere ainda o responsável, foram atingidas na sua maioria em campos agrícolas e em zonas descampadas.

“Estamos a falar já de 19 mortes registadas por descargas atmosféricas”, disse Adilson Bumba, em declarações à Rádio Nacional de Angola.

A época chuvosa no país decorre entre os meses de Agosto e Maio, sendo estas mortes referentes ao período entre 15 de Agosto e 05 de Novembro deste ano.

O director do gabinete provincial dos serviços técnicos e infra-estruturas, Edgar Hilário, disse que decorre a manutenção dos pára-raios já instalados, estando prevista a aquisição, no orçamento de 2022, de duas mil novas unidades para as zonas críticas.