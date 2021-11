República Centro-Africana: 10 soldados feridos pela guarda presidencial

Dez soldados egípcios da Missão das Nações Unidas na República Centro-Africana (Minusca) foram feridos na segunda-feira por tiros disparados pela guarda presidencial em Bangui. “Um ataque deliberado e indizível”, segundo a ONU.

“Os elementos da Unidade de Polícia Constituinte egípcia”, que estavam a viajar num autocarro, “foram alvos de fogo pesado da guarda presidencial sem aviso prévio ou qualquer resposta, enquanto estavam desarmados”. Dois deles ficaram gravemente feridos.

Classificada como o segundo país menos desenvolvido do mundo pela ONU, a República Centro-Africana foi mergulhada numa sangrenta guerra civil após um golpe de Estado em 2013. Este conflito continua, mas diminuiu consideravelmente de intensidade nos últimos três anos, embora alguns territórios continuam a escapar do poder central.

Operação cara

A Minusca, cujo mandato expira a 15 de Novembro, tem cerca de 12.000 soldados e representa uma das operações mais caras da ONU com um orçamento anual superior a um bilião de dólares. Saindo da área após o tiroteio, a cerca de 120 km da residência presidencial, o autocarro “atropelou uma mulher que perdeu a vida”, acrescentou um oficial da Minusca que endereçou condolências à família da vítima durante uma reunião no final do dia”.

Esses elementos da unidade policial chegaram durante o dia do aeroporto de Bangui como parte da rotação periódica e envio de tropas para a República Centro-Africana. Eles se dirigiam para sua base num autocarro claramente identificado “com as iniciais UN”, segundo Vladimir Monteiro, porta-voz da Minusca. Questionadas pela AFP, as autoridades centro-africanas não reagiram ao meio-dia desta terça-feira.



“Incidentes hostis”

Em meados de Outubro, o chefe da ONU, António Guterres, havia denunciado “incidentes hostis” contra as forças da paz e envolvendo “forças de defesa e segurança desdobradas bilateralmente” que continuavam “num nível inaceitável”. Segundo a organização, os ataques aos seus funcionários podem “constituir crimes de guerra”.

A ONU também denunciou “a persistência de campanhas de desinformação” contra Minusca. “Tais acções evitar que o cumprimento do mandato, pôr em perigo as vidas de soldados de paz e estão em contradição com os compromissos do presidente Faustin-Archange Touadéra eo governo” , disse Antonio Guterres, pedindo que as autoridades da África Central “medidas concretas”. Para colocar um fim para isso.

Referiu-se também a “violações graves” , como “obstrução à liberdade de movimento das patrulhas Minusca, prisão ou detenção de (seus) membros” , “ameaças” e “tentativas de busca de veículos. E residências para as Nações Unidas pessoal ” . Sete ataques hostis contra membros da Minusca e 18 casos de assédio nas estradas pelas forças de segurança nacional foram notadamente registrados pela ONU entre 1º de junho e 1º de outubro.

Diálogo nacional

O presidente Touadéra declarou em 15 de outubro um “cessar-fogo unilateral” de seu exército e seus aliados na guerra contra os rebeldes para promover a abertura de um diálogo nacional . Uma decisão saudada por António Guterres como “um passo crucial” para a paz.

Em dezembro de 2020, parte dos grupos armados que então ocupavam mais de dois terços do país, agrupados na Coalizão de Patriotas pela Mudança (PCC), lançaram uma ofensiva para impedir a reeleição de Faustin Archange Touadéra. Ele apelou a Moscou e Kigali , que despachou centenas de paramilitares russos e soldados ruandeses para resgatar um pobre exército da África Central.

Graças principalmente ao apoio dos russos e ruandeses, desde então reconquistou todas as grandes cidades e empurrou os rebeldes de volta para as florestas. Mas estes últimos têm intensificado os ataques furtivos nas últimas semanas, longe da capital Bangui.