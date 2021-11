Mais da metade da população acha governo Bolsonaro ruim ou péssimo, diz pesquisa XP/Ipespe

Governo Bolsonaro é avaliado como ruim ou péssimo por 54% das pessoas, aponta pesquisa XP/Ipespe

Desde junho, mais da metade da população reprova o governo de Jair Bolsonaro

Presidente da República aparece em segundo lugar nas intenções de voto e perderia para Lula no segundo turno

A reprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está em 54%, segundo pesquisa do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), financiada pela XP. Os resultados da pesquisa foram divulgados pelo portal Metrópoles.

A pesquisa ouviu mil pessoas entre os dias 25 e 28 de outubro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.

Em setembro, o índice de ruim/péssimo do governo Bolsonaro era de 55%, mostrando manutenção dentro da margem de erro. Desde junho, a pesquisa aponta para uma rejeição de Bolsonaro acima dos 50%.

Eleições presidenciais em 2022

Em relação às eleições presidenciais de 2022, a pesquisa apresentou dois cenários diferentes, um com o ex-juiz Sergio Moro e com Eduardo Leite (PSDB) e outro sem Moro e com João Doria (PSDB). Os tucanos disputam a vaga para concorrer à presidência pelo PSDB. Nos dois casos, o ex-presidente Lula (PT) aparece em primeiro lugar

Moro ainda está sem partido, mas, na última terça-feira (2), anunciou que o evento de filiação ao Podemos acontecerá no dia 10 de novembro.

Cenário 1:

Lula: 42%

Jair Bolsonaro: 28%

Ciro Gomes: 11%

João Doria: 4%

Luiz Henrique Mandetta: 3%

Rodrigo Pacheco: 2%

Branco/nulo: 8%

Não sabem/não responderam: 2%

Cenário 2:

Lula: 41%

Jair Bolsonaro: 25%

Ciro Gomes: 9%

Sergio Moro: 8%

Luiz Henrique Mandetta: 3%

Datena: 3%

Eduardo Leite: 3%

Rodrigo Pacheco: 2%

Simone Tebet: 1%

Alessandro Vieira: 9%

Branco/nulo: 3%

Não sabem/não responderam: 2%

Em um possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria, com 50%, enquanto o atual presidente teria 32%.