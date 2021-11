Mãe acusada de infanticídio no Luena

Uma recém-nascida morreu na cidade do Luena, província do Moxico, vítima de asfixiamento, cujo infanticídio é atribuído à própria mãe, que se encontrava em alegado estado de embriaguez.

O referido crime, em que a acusada é a cidadã Raquel Francisco, de 27 anos, ocorreu no bairro sinal – velho, arredores do Luena, segundo a Polícia Nacional.

De acordo com testemunhas, a acusada, após ser repreendida pelo seu irmão, por chegar tarde em casa, terá levado a criança para um lugar incerto, tendo regressado à madrugada à casa com a menor sem vida.

Contudo, em declarações à imprensa, a presumível autor do infanticídio negou tais acusações, afirmando que a criança faleceu devido aos sinais de arranhaduras que terá sofrido, quando a deixou em casa a guarda de familiares.

“Encontrei a criança a chorar muito, de repente começou a tossir e sair sangue na boca (…) os vizinhos me acompanharam até ao hospital, onde perdeu a vida”, contou.

A referida cidadã já foi detida pelos Serviços de Investigação Criminal (SIC) no Moxico, acusada por homicídio negligente.

Ao apresentar o balanço das micros – operações realizadas no fim-de-semana prolongado, o porta-voz do SIC, Gustavo Chiena, disse que este órgão policial desmantelou três grupos de marginais, que resultou na detenção de 13 cidadãos, que se dedicavam na prática de vários crimes, com destaque para roubos de motorizadas.