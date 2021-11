Huawei e MINTICS realizam fórum de transformação digital pós Covid-19

A HUAWEI e o Ministério das Telecomunicações Tecnologias de Informação e Comunicação Social realizaram a 29 de Outubro do ano em curso, um fórum de transformação digital pós Covid-19.

o fórum, realizado com base numa parceria conjunta entre o Ministério das Telecomunicações Tecnologias de Informação e Comunicação Social, e a Empresa de Tecnologia HUAWEI enquanto provedora global soluções integradas de última geração, visou promover a troca de experiências sobre as melhores práticas para a maximização da Transformação Digital em Angola, durante e no pós Covid 19, com todos os sectores das Telecomunicações e Tecnologia de Informação Nacional.

Em relação ao período pandémico, e pensando no pós pandemia, o MINTTICS, considera oportuno e pertinente, a promoção de uma acção coordenada e eficaz nas áreas de infra-estrutura, investimento, inovação e inclusão, enquanto factores determinantes para expansão da conectividade bem como para o desenvolvimento de tecnologias inteligentes, que vão desde a inteligência artificial ao 5G, como sendo os pilares centrais para a transformação digital, não apenas em Angola, mas em toda África e no mundo em geral.

O evento realizado, em relação a sua estrutura, constituiu-se numa oportunidade para ser apresentado ao país as principais acções em curso, realçando as iniciativas e experiências para acelerar a transformação digital em Angola, ao mesmo tempo se actua contrapondo com os desafios da Covid 19.

De acordo com o Secretário de Estado, a transformação Digital actualmente, é considerada concepcionalmente por diferentes sectores, políticos, económicos e sociais, como sendo a via para acelerar o desenvolvimento económico social e melhorar a competitividade numa perspetiva da inserção global, regional, continental com vista a melhoria do bem estar a todos.

Nunca como nos dias de hoje, a ciência e o desenvolvimento tecnológico, estiveram tão ao serviço da sociedade e no seu todo, e como prova, temos o índice de literacia tecnológica presente, de forma transversal entre todos os estratos sociais.

Com o desenvolvimento das forças vivas da nação, Angola tem sido bem sucedida ao combate na mitigação dos efeitos da Pandemia, e para tal, contribui no sector público e privado nas infra-estruturas de telecomunicações, em destaque com acesso aos cabos marítimos e internacionais, e os serviços e aplicações associados, onde se destaca o acesso a internet.

Dentre os tópicos que foram abordados, destacam-se a Governação Electrónica, as Finanças Digitais, os Serviços Electrónicos, a partilha de infra-estruturas e regulação no mercado, as infra-estruturas chaves-públicas para Transformação Digital em Angola, que poderão ser vistos numa perspetiva comparativa a partir de um importante acto tecnológico a nível mundial como a HUAWEI, assim como das experiências dos especialistas nacionais. Deste modo, no final dos debates, foram colhidas contradições pancoatricas que contribuirão para a melhoria que se pretende em toda a cadeia do Sistema de Telecomunicações e Tecnologias de Informação, e desta forma o sector dará o seu contributo para todo o ecossistema político, econômico e social, tendo como resultado final, o progresso do nosso país. Estamos em crer, que o caminho para a transformação Digital e edificação de uma verdadeira economia digital, resiliente, inclusiva e sustentável em Angola, estará assegurada.