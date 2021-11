Governo etíope declara estado de emergência ante avanço das forças de Tigray

O governo da Etiópia declarou estado de emergência nacional, após as forças do norte da província de Tigray terem conseguido conquistar territórios.

Anteriormente, o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, instou os cidadãos do país a carregarem as suas armas para defenderem a pátria das forças da Frente Popular para a Libertação de Tigray (TPLF, na sigla em inglês).

A TPLF, por sua vez, declarou ter tomado duas cidades no sul da província e que estava a marchar para a capital do país, Addis Abeba, a 380 quilómetros de distância. Porém, até agora, ainda não foi confirmada, oficialmente, a captura dessas duas cidades.

“O estado de emergência visa proteger os civis contra as atrocidades sendo cometidas pelo grupo terrorista TPLF [Frente Popular para a Libertação de Tigray] em várias partes do país”, reportou a mídia estatal.

O conflito entre o governo etíope e a TPLF teve início em Novembro de 2020, depois que Tigré conduziu eleições regionais desafiando a autoridade de Addis Abeba, que tinha ordenado que as eleições fossem adiadas por causa da COVID-19.

No entanto, a TPLF declarou que a autoridade do governo já tinha expirado com ou sem covid-19 e por isso o governo estava destituído da sua legitimidade, pois falhou em conduzir o processo eleitoral.